«يد شباب الأهلي» يكسب مليحة ويتصدر مجموعته

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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واصل فريق شباب الأهلي مسيرته الناجحة في بطولة كأس الإمارات لرجال اليد، بختام الجولة الثانية للبطولة، لحساب المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلاً من فرق الوصل ومليحة والشارقة في البطولة، التي تشهد مشاركة الفرق الثمانية، والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين في البطولة، التي مثلت باكورة موسم اليد 2022/2023، وهي إحدى البطولات السبع التي أقرها اتحاد اللعبة للموسم الحالي.

وجاء ذلك التفوق، عقب فوز شباب الأهلي بعقر داره على فريق مليحة بنتيجة 29/22، وهذا الفوز منح الفرسان اعتلاء قمة مجموعته الأولى، برصيد 6 نقاط، عقب فوزين، الأول على حساب الوصل 24/22، والذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مليحة الثالث، وفوزه الثاني على مليحة 29/22، وما زالت له مباراة مؤجلة مع فريق الشارقة، الذي يشارك حالياً في البطولة العربية للأندية بتونس.

ودانت أفضلية اللعبة والنتيجة لصالح أصحاب الأرض، لعباً ونتيجة، ولم يدرك فريق مليحة التعادل طوال شوطي المباراة، والتي حسمها فرسان دبي بختام الشوط الأول 19/12، رغم أن الشوط الثاني جاء بنتيجة متعادلة، بعد أن حافظ فريق شباب الأهلي على فارق الأهداف التي حصل عليها بختام الشوط الأول، وأدار المباراة، الدولي عمر الزبير، ومعه سليمان عبد الله.

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