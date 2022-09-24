انطلاقة قوية لدوري الشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت مساء أول من أمس منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج لفئتي الرجال والسيدات للموسم الرياضي 2022، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبمشاركة أندية أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ودبي للشطرنج والثقافة، والشارقة الثقافي للشطرنج، والفجيرة للشطرنج والثقافة في بطولة الدوري العام الرجال، وأبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والعين للشطرنج والألعاب الذهنية، ودبي للشطرنج والثقافة، والشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج في بطولة الدوري العام للسيدات.

شهد افتتاح البطولة الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وعبد الكريم المرزوقي الأمين العام، وسلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني ومشعل آل بركت نائب رئيس الجهاز الفني، وعمر عثمان النعيمي الأمين المالي، وسعيد يوسف الأمين العام لنادي دبي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتوجه الدكتور سيف النعيمي بالشكر لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافتهم بطولة الدوري العام، مؤكداً أن الحياة تعود لرقعة الأذكياء من خلال منافسات الدوري العام حضورياً، كما أثنى على تجاوب الأندية ومشاركتها على الرغم من ازدحام خطة النشاط المحلي والدولي، وأفاد أن البطولة تؤهل الأبطال للمشاركة في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري والمقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من بطولة الدوري العام للرجال عن فوز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بنتيجة 4.5 نقاط مقابل 1.5 على نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتعادل نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة 3/3.

وفي منافسات بطولة الدوري العام للسيدات فاز نادي دبي للشطرنج والثقافة على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بنتيجة 3.5 / 2.5 وفاز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج بنتيجة 5 / 1، أدار منافسات البطولة طاقم تحكيم دولي برئاسة الحكم الدولي عبدالله مراد المازمي ويعاونه الحكم الدولي جمال قاسم والحكم سلمان الطاهر والحكمة أمنة محمد سالم.

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