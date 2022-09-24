10 نزالات تجمع أبطال العالم للكيك بوكسينغ في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يلتقي نخبة من أقوى الملاكمين العالميين في دبي 8 أكتوبر المقبل ضمن منافسات بطولة «بي كيه كيه» للكيك بوكسينغ البطولة الأكبر من نوعها التي تنظمها شركة «بي كي كي سبورتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لأول مرة في المنطقة، وتقام منافساتها في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر.

يشارك في البطولة 20 ملاكماً عالمياً يخوضون 10 مواجهات في أقوى بطولات الكيك بوكسينغ العالمية، يتصدرها النزال الرئيس بين السويسري أولريك بوكيم المصنف 5 على العالم، والتركي سيردار إيروغلو اللذين يتنافسان على الحزام الذهبي لفئة 90 كلغ، ويعد أولريك أسطورة في الكيك بوكسينغ، ويحمل لقب بطل العالم ، وبطل أوروبا مرتين، وبطل الرومان مرتين، وبطل سويسرا مرتين، فيما يحمل سيدار إيروغلو الرقم القياسي للفوز بلقب البطل الوطني في تركيا 17 مرة، وفاز ببطولة العالم في الملاكمة التايلاندية، ولقب بطولة واكو للكيك بوكسينغ.

وتتجه أنظار الملايين حول العالم إلى المباراة الأبرز التي سيتم بثها على 64 قناة تلفزيونية في أكثر من 190 دولة، بين الباكستاني شكيل عبد الله شانديو الفائز في 15 مباراة متتالية ، في مواجهة الهندي محمد شعيب الذي يتمتع بمسيرة حافلة، حيث خاض 60 نزالاً في حلبة المحترفين حقق فيها 55 فوزاً وخاض 16 نزالاً في مرحلة الهواة فاز في 14 منها وخسر 2 فقط، كما أنه يحمل 6 ألقاب لبطولة لملاكمة التايلاندية الهندية، وفاز ببطولة جنوب الهند 2018 وبطولة الملاكمة التايلاندية في تايلاند 2019.

وقال عبد الرحمن كالايل، رئيس مجلس إدارة شركة بي كيه كيه للرياضة: دبي مدينة مذهلة، بما تملكه من مقومات في كافة المجالات، وسنحرص على أن تقام البطولة بالمستوى الذي يليق بمكانة دبي.

أمنية

وقال ميدهون جيث، المدير التنفيذي للشركة: دبي مدينة يتمنى كل رياضي من العالم أن يعيش فيها ويتنافس في البطولات العالمية بها ،ونشكر مجلس دبي الرياضي على مساعدته الكبيرة لنا.

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