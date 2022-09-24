بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية منافسات بطولة أم الإمارات للجوجيتسو، ضمن 3 فئات هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار. وشهدت صالة جوجيتسو أرينا أمس مهرجان المواهب الصغار والذي أقيم ضمن فعاليات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، وأقيم المهرجان وسط أجواء مميزة بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة من أندية وأكاديميات الدولة المختلفة من عمر 4 – 13 عاماً، وحضر المنافسات وقام بتتويج الفائزين كل من الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، ومحمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأمل عفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية.

وأشاد الظاهري بالإقبال الكبير على المهرجان،وقال: حرص الاتحاد على أن تتضمن أجندته مجموعة من البطولات المخصصة للصغار لدورهم في رسم ملامح مستقبل اللعبة ، لأن براعم اليوم هم أبطال الغد، ويؤكد المشهد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ضمن خطة واضحة الملامح لمواصلة التطور .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز