«أبوظبي 6 »أول المنطلقين في مونديال الفورمولا1 بإيطاليا اليوم

المصدر: سان نازارو – البيان

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حقق زورق« أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي الزمن الأفضل والأسرع ضمن منافسات سباق أفضل زمن بتحقيق زمن وقدره 42,09 ثانية ليكون أول المنطلقين من خلال السباق الرئيسي الأول اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والمقامة في سان نازارو في إيطاليا، وحل في المركز الثاني زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو وثالثا زورق الفرنسي فيلب شيب فيما حل في المركز الخامس زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي.

ويسعى فريق أبوظبي للزوارق السريعة، للدفاع عن الصدارة، ويتصدر زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي حاليا الترتيب العاموبرصيد 20 نقطة، في حين يحل ثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي ورصيده 15 نقطة، ويواصل الزورقان رحلة الحلم بتحقيق لقب البطولة هذا الموسم للمرة الثامنة في تاريخ الفريق الإماراتي بعد أن سبق وحقق اللقب 7 مرات.

يشارك في الجولة 15 زورقاً يأتي في مقدمتها حامل لقب البطولة السويدي جوناس آندرسون والذي حقق لقب البطولة للمرة الأولى الموسم الماضي ،وتحمل البحيرة ذكريات جميلة لثاني القمزي، حيث سبق له وأن حقق المركز الأول في جولة موسم 2021 بعد تحد قوي مع صاحب الأرض الإيطالي ألبيرتو كامبراتو، ولذلك يتسلح بعامل الذكريات أيضاً مع خوض سباقات هذه الجولة.

مؤازرة

وحظيت بعثة فريق أبوظبي بمؤازرة ومتابعة من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث تواصل مع سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، ونقل الشيخ محمد بن سلطان للأبطال الدعم والكلمات التشجيعية لتقديم أفضل ما لديهم في ثانية جولات البطولة، والسعي لتقديم الصورة المشرقة والقوية لفريق أبوظبي في المشاركات الدولية والعالمية عبر كافة المحطات.

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