كأس رئيس الدولة للمصارعة في خورفكان

المصدر: (الشارقة - وام)

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تشهد صالة نادي خورفكان اليوم إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمصارعة المؤجلة من الموسم المنصرم، والتي تتجدد إقامتها في مدينة خورفكان بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان، ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 160 لاعباً من 6 أندية هي الأنصار والشارقة، وعجمان، ودبا الفجيرة، والفجيرة للفنون القتالية وخورفكان، وستحسم نتيجة البطولة اسم الفائز بلقب درع التفوق العام لموسم 2020 / 2021، حيث يتصدر نادي خورفكان الترتيب العام، وتشمل البطولة فئات الناشئين والأشبال وفقاً لشروط كل فئة من الفئتين حسب قانون اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بتعاون مجلس الشارقة الرياضي المستمر برئاسة عيسى هلال، وبجهود نادي خورفكان في دعم مسيرة الاتحاد، وثمن دور كافة الجهات المساهمة في إنجاح البطولة الأغلى التي تقام لأول مرة في مدينة خورفكان، متمنياً التوفيق للجميع وللبطولة النجاح.

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