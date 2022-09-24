ديلورو بطل «خريف العين للشطرنج السريع»

المصدر: ( العين - البيان)

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توج الفلبيني ديلورو بلقب بطولة خريف العين للشطرنج السريع التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة 134 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وحقق المركز الأول برصيد 8 نقاط وتلاه مواطناه إيرفن وماركوس في المركزين الثاني والثالث برصيد 7.5 نقاط لكل منهما، وحصد حمد آل علي جائزة أفضل لاعب إماراتي بينما حصدت موزة المنصوري جائزة أفضل لاعبة إماراتية، وفازت أمل الشامسي بجائزة أفضل لاعبة، وغيث النعيمي بجائزة أفضل لاعب بينما حصدت روان النعيمي جائزة أفضل لاعبة عيناوية، توج الفائزين محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسعيد البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية.

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