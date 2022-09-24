30 فعالية في برنامج «دبي البحري»

المصدر: دبي ـ البيان

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أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه أول من أمس برئاسة سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة بالنجاح الكبير الذي حققه السباق الافتتاحي للموسم الرياضي البحري الجديد، وأثنى على التعاون الكبير القائم بين اللجنة المنظمة في النادي والشركاء الداعمين واللجنة المنظمة والمتسابقين، واستعرض المجلس البرنامج الزمني لسباقات الموسم والذي يشتمل على أكثر من 30 فعالية متنوعة تلبي رغبات محبي الهوايات والرياضات والألعاب البحرية والمائية وتستهدف أكبر شريحة من المجتمع، حضر الاجتماع إبراهيم الحداد وراشد ثاني المهيري وجمال زعل بن كريشان وعيسى محمد الحاج وخالد علي البلوشي،وناقش المجلس العديد من المبادرات والأهداف التي تواكب خطط النادي والخطة الاستراتيجية 2021 ـ 2027.

ووجه المجلس الدعوة للمشاركة في الفعاليات المتنوعة ومن بينهاسباقات القوارب والسفن الشراعية المحلية،اً قوارب التجديف ، والدراجات المائية ومسابقات صيد الأسماك وألواح التجديف واقفاً وقوارب التجديف الحديثة وقوارب الإبحار الشراعي الحديث .

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