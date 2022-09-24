«البادل تنس» في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، فعاليات بطولة التحدي في رياضة (البادل تنس) للطلبة المرشحين والمرشحات، بحضور العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد الأكاديمية، والمقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، مدير إدارة العلاقات العامة، والرائد خلف حسن برمان الشامسي، مدير إدارة العمادة، وعدد من الضباط.

وأكد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، حرص الأكاديمية وبتوجيهات اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، على تنظيم المنافسات والبطولات الرياضية لتعزيز روح التنافس الأخوي بين الطلبة، وتشجيعهم على ممارسة الرياضية بصورة مستمرة، وجعلها أسلوب حياة، نظراً لأهمية الرياضة لرجل الشرطة وانعكاساتها الإيجابية على الصحة الجسدية وقوة الإرادة والصبر والتحمل، ودورها في رفع مستوى اللياقة البدنية، وبناء الشخصية وتنمية قدراته في امتلاك الطاقة والحيوية اللازمة لتمكينه من أداء مهامه الوظيفية في تطبيق القانون وبسط النظام ومنع الجريمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي المتمثل في «مدينة آمنة ومرنة».

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