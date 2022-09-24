المزروعي نائباً لرئيس «الريشة الطائرة»

المصدر: دبي - وام

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أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة برئاسة نورة حسن الجسمي توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بدبي، وتم اختيار سالم خميس المزروعي في منصب نائب الرئيس، وناصر خميس المري أميناً عاماً للاتحاد رئيساً للجنة المنتخبات، ومحمد عبيد النقبي رئيساً للجنة الفعاليات، وسارة الصايغ رئيساً للجنة الاتصال والتسويق،واعتمد المجلس تعيين منى السهلاوي رئيساً للجنة الاستثمار، وفاطمة إبراهيم المسلمي رئيساً للجنة المسؤولية المجتمعية، وحسين محمد الأميري مديراً مالياً.

وأكدت نورة الجسمي أن المجلس قرر توزيع المناصب على الأعضاء بحسب خبراتهم في المجالات المختلفة، حتى تتاح لكل منهم فرصة دعم الاتحاد بأفضل صورة، وأوضحت أن الاتحاد لديه خطة واضحة لنشر اللعبة في مختلف قطاعات التعليم، وإقامة العديد من البطولات بحانب المشاركات الخارجية لتكون نواة لتكوين منتخب يشارك في مختلف البطولات الإقليمية والدولية باعتبار ذلك أهم أولويات الاتحاد.

ولفتت إلى أنه ومنذ تشكيل المجلس الجديد للاتحاد كانت هناك العديد من المشاورات من أجل وضع خطة لمشروع بطل أولمبي.

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