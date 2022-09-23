3 ملايين درهم جوائز «النوف للشراعية 43 قدماً» مشاركة 80 محملاً في الحدث

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يقام غدأ في أبوظبي سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 80 محملاً شراعياً.

ويبلغ إجمالي جوائز السباق 3 ملايين درهم، ويقام السباق لمسافة 25 ميلاً بحرياً، وينطلق من أعالي منطقة النوف وحتى الوصول لخط النهاية في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية بكورنيش أبوظبي. ويشهد السباق إقبالاً كبيراً على التواجد في الحدث خصوصاً وأنه السباق الأول لهذه الفئة في بداية موسم السباقات البحرية.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية ودعم سموه لمختلف السباقات التي ينظمها النادي، مشدداً على أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث وتمنحه الزخم الكبير وتحفز الجميع على المشاركة في المحفل التراثي البحري.

وقال: مشاركة 80 محملاً شراعياً في السباق دليل على أهميته ورغبة البحارة من مختلف إمارات الدولة على العودة لسباقات الفئة الكبرى بعد فترة توقف خلال إجازة الصيف.

وأضاف: استعدادات نادي أبوظبي للرياضات البحرية للموسم جيدة، وهناك تحضيرات مميزة لمختلف السباقات، مشيراً إلى أن جميع المحامل المشاركة تخضع للفحوصات والقياسات الفنية من أجل توفير التكافؤ بين المشاركين.

ولفت إلى أن جميع السباقات التي نظمها النادي شهدت التزاماً كبيراً سواء على مستوى شروط المشاركة أم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا.

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