350 متسابقاً في سباق الطريق بجامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

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نظّمت جامعة الإمارات، سباق طريق داخل الحرم الجامعي بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية، تحت رعاية اليونسكو.، وشارك فيه 350 متسابقاً من أسر مؤسسات التعليم العالي بمدينة العين، تم تقسيمهم إلى 4 فئات تضمّنت الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين سيدات ورجالاً، وقام بتوزيع الجوائز كل من إبراهيم مختار، المشرف الرئيسي على وحدة الأنشطة الرياضية، وعائشة الدرمكي، المشرفة على الأنشطة الرياضية للطالبات.

وأشار إبراهيم مختار، مشرف وحدة الأنشطة الرياضية، إلى أن الحدث يعكس مدى اهتمام إدارة جامعة الإمارات بالأحداث العالمية والمناسبات الدولية والإقليمية، ومدى تقديرها لدور الرياضة والأنشطة اللاصفية على الطالب في المرحلة الجامعية. وأعرب الحضور والمشاركون عن تقديرهم وإعجابهم بالتنظيم، مؤكدين حرصهم الدائم على المشاركة في الفعاليات المميزة التي تنظمها الجامعة.

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