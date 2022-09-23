بطولة «الرامية الصغيرة» تستقطب 20 موهبة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بمقره في إمارة الشارقة، بالتعاون مع سجايا فتيات الشارقة، المرحلة الأولى من بطولة «الرامية الصغيرة»، واستهدف النادي خلال البطولة استقطاب 20 موهبة من المراحل السنية الصغيرة 12 – 16 عاماً. وتواجد الطاقم الفني والإداري للنادي خلال المنافسات للتعرف عن قرب على المواهب.

أكدت هند الحوسني نائب مدير نادي الشارقة الرياضي، على أهمية الخطوة في اكتشاف المواهب في المراحل السنية الصغيرة.

وأشارت إلى ضرورة المضي قدماً في تفعيل المبادرات وتنظيم البطولات التي تخدم جهود النادي وتدعيمه بصفة مستمرة بأفضل اللاعبات، واختيارهن وفق معايير فنية محددة، بالتنسيق مع جميع الأقسام والإدارات المعنية في النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز