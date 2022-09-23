استئناف برنامج تطوير مهارات الألعاب الجماعية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استأنف مجلس الشارقة الرياضي برنامجه لتطوير مهارات الألعاب الجماعية في السلة والطائرة واليد، بعقد اجتماع موسع بمقر المجلس الرئيس حضره 19 مدرباً من أندية الإمارة، وكان البرنامج قد انطلق في أغسطس الماضي بمشاركة 210 لاعبين بواقع 100 لاعب في اليد و50 لاعباً في السلة و60 لاعباً في الطائرة، ومن المقرر أن يختتم البرنامج بنهاية العام الحالي.

وأعرب عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن سعادته بمردود البرنامج حتى الآن وبما تحقق على صعيد تطوير المهارات وفرز الموهوبين في الفئات العمرية المختلفة بأندية الإمارة، مؤكداً أن ذلك يترجم عملياً توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بكل الألعاب، ودعم جهود تطوير اللاعبين لتحافظ الفرق على تميزها وتفوقها، وقال إن اكتشاف المواهب أولاً بأول والاعتناء بها يتكفل برفع المستوى وبدعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر، وأشاد الحزامي بحماس الأندية واللاعبين والمدربين وقال إن هذا التفاعل الإيجابي أكبر ضمان لنجاح البرنامج.

وألقى نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير الضوء على محصلة الاجتماع بقوله: «أحطنا المدربين بخارطة البرنامج للمرحلة المقبلة من خلال أخصائيي الألعاب الجماعية بالإدارة، وبالنسبة لكرة اليد هناك حصص تدريب أسبوعية بمشاركة 6 مدربين مع طارق بوسنينة وسيشارك فيها لاعبو 8 أندية وهي: الشارقة، المدام، البطائح، الذيد، مليحة، دبا الحصن، كلباء، وخورفكان، وبالنسبة لكرة السلة هناك أيضاً 6 مدربين من أندية الإمارة ينفذون البرنامج بإشراف عماد عثمان من خلال ثلاث مجموعات من الأشبال والناشئين بواقع 19 لاعباً لكل من المجموعتين الأولى والثانية، و12 لاعباً للمجموعة الثالثة، وهم يمثلون 9 أندية هي: الشارقة والبطائح والمدام والذيد والحمرية ومليحة ودبا الحصن وخورفكان وكلباء، أما في الكرة الطائرة فيتولى الوليد بن محمد المشحوط مع 6 مدربين الإشراف على حصص التدريب الأسبوعية التي يشارك فيها لاعبو 6 أندية هي: المدام والذيد ومليحة والبطائح وكلباء وخورفكان».

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن هناك معسكرات داخلية للجميع أثناء الإجازات وعند توقف البطولات، وتتم المتابعة دورياً عبر تقارير شهرية من المدربين والأخصائيين لرصد تطور مهارات اللاعبين مع رفع الملاحظات والمقترحات التي تتكفل بتحسين المردود في كل مرحلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز