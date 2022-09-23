مايا بالانزا تتأهل إلى نهائيات «أغوستا» الأمريكية

المصدر: دبي - فايز بجبوج

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انتزعت اللاعبة الواعدة مايا بالانزا غودين المقيمة في أبوظبي، بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة الوطنية الأمريكية لعام 2023، وتلعب في نادي «أوغوستا» الشهير، عقب فوز مايا بالمركز الأول لفئة الفتيات (12 - 13 عاماً) في بطولة «درايف شيب أند بوت» التي جرت على ملاعب نادي بوسطن في أمريكا.

ونجحت مايا بالانزا البالغة من العمر 12 عاماً، في التأهل إلى نهائيات البطولة الوطنية الأمريكية في نادي «أوغوستا»، من ضمن 40 لاعبة حول العالم ضمن فئتها العمرية، بعد مشاركة مثمرة لها في سلسلة بطولات «شيب ودرايف وبوت» التي تقام في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

دعم واهتمام

واستعانت مايا المقيمة في أبوظبي منذ 11 عاماًَ برفقة والديها وشقيقتها، نحو تحقيق حلم المنافسة في النهائيات الأمريكية على هامش أسبوع بطولات الماسترز 2023، كعضوٍ منتسب إلى اتحاد الإمارات للغولف، والمنافسة الدائمة ضمن بطولات الاتحاد لفئة الناشئين بالدولة، التي قادتها العام الماضي للقب فئة السيدات في بطولة نادي ياس لينكس - أبوظبي، في تأكيد على التزام أندية الدولة بدعم وتطوير رياضة المرأة خصوصاً في لعبة الغولف.

تأهل

وسبق لمايا في وقت مبكر من هذا العام، تقديم أداء لافت في البطولة الأوروبية - الأمريكية التي جرت جولتها الختامية في إسكتلندا، وانتزاعها بطاقة التأهل إلى بطولات «درايف شيب أند بوت» المقامة تحت مظلة الاتحاد الأمريكي للغولف وبطولات اللاعبين المحترفين في أمريكا، وتتيح الفرصة للاعبين الموهوبين من حول العالم ولفئات عمرية تتراوح بين 7 و15 عاماً في الكشف عن موهبتهم، واللعب مع أقرانهم في أمريكا وكندا، نحو تحقيق حلم المنافسة في النهائيات الوطنية.

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