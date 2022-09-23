بن دلموج نائباً لرئيس أول اتحاد آسيوي للفنون القتالية المختلطة

المصدر: (سنغافورة - وام)

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تم الإعلان في سنغافورة عن تأسيس أول اتحاد آسيوي للفنون القتالية المختلطة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للاتحاد، وبحضور ممثلي 35 دولة، تم انتخاب غوردون تانج من كمبوديا رئيساً بالإجماع، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، نائباً أول للرئيس.

ومبارك المنهالي عضو لجنة الإمارات للفنون القتالية المختلطة، نائباً للمدير العام للاتحاد، السنغافوري ديفيد ثونج. وأكد محمد بن دلموج أن الإمارات تحظى باهتمام وتقدير العالم، بفضل قيادتها الرشيدة صاحبة المبادرات الملهمة والعلاقات القوية المتوازنة مع الجميع، معبراً عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد الآسيوي في أبناء الإمارات.

وقال: تأسيس اتحاد آسيوي سيسهم في الكشف عن المواهب وصناعة الأبطال ورعايتهم للنهوض باللعبة في مختلف دول آسيا، ونسعى للإستفادة من تجربة الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي الذي حقق نقلة نوعية هائلة للعبة في أقل من 10 سنوات، وقادها إلى العالمية، وجعل من آسيا نموذجاً للعالم في مجالات تطوير الجوجيتسو وصناعة الأبطال وتنظيم البطولات الاحترافية.

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