اتحاد الشطرنج يعتمد خطة البطولات

المصدر: (دبي - البيان)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج التشكيل الجديد للجهاز الفني للاتحاد برئاسة سلطان الطاهر ومشعل آل بركت نائباً وسعود المرزوقي مسؤولاً للمنتخبات الوطنية، وعائشة الزرعوني نائباً للعنصر النسائي وسعيد خوري مسؤولاً للمسابقات وأحمد النعيمي مسؤول الحكام، وتمت الموافقة على تحديث خطة النشاط للموسم الرياضي، ووافق المجلس على خطة البطولات. كما تمت الموافقة على مشاركة الأندية في بطولات العالم للفئات العمرية في أرمينيا وجورجيا، وبطولة آسيا للهواة في عمان، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج برئاسة تريم مطر تريم رئيس الاتحاد.

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