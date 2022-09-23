انطلاقة دوري الصالات بنكهة برازيلية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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جاءت افتتاحية دوري الإمارات لكرة قدم الصالات في نسخته الـ14 بنكهة السامبا البرازيلية في ظل التألق اللافت للاعبين المقيمين الذين قدموا مستويات رفيعة للغاية على مستوى جميع الفرق، حيث وصل عدد الأهداف في الجولة الافتتاحية إلى 16هدفاً سجل منها المقيمون 10 أهداف مقابل 6 أهداف للمواطنين.

واللاعب المواطن الوحيد الذي سجل هدفين هو عبدالله جاسم الحوسني لاعب خورفكان، وشهدت المباريات الثلاث التي لعبت في الجولة الأولى مستويات رفيعة ومنافسة قوية من جميع الفرق وحظيت مباريات الجولة الافتتاحية بحضور ومتابعة جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الذي شهد مباراة فريقه مع اتحاد كلباء وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وخالد مراد عضو مجلس الإدارة ومشرف اللعبة وعمار علاي عضو مجلس الإدارة.

وأسفرت النتائج عن فوز الحمرية على اتحاد كلباء 4 ـ 2 وسجل للحمرية ماركونينهو أنطونيو واندرسون جوستافو هدفين وخالد السقطري والنمور حمد حسن باجو وجوستافو كانوتو، وحقق خورفكان فوزاً كاسحاً على مستضيفه الشارقة 5 ـ 1، تبادل تسجيل أهداف نجم الجولة بلا منازع عبدالله الحوسني «هدفين»، واندري فينيكيوس واليكس باربوسا وفيكيوس روسو، وللشارقة أحمد عبدالله الصالح.

وتعادل البطائح حامل اللقب مع ضيفه دبا الحصن 2 ـ 2، وسجل للحصن فيليب داسيلفا، وعبدالله سيف، وللبطائح برونو لوسيانو وعبدالله الفلاسي.

وبهذه النتائج يتربع خورفكان الفائز ببطولة كأس الاتحاد قبل أيام على الصدارة بفارق الأهداف عن الحمرية، وستكون مواجهة الأول في الجولة المقبلة مع ضيفهم البطائح ذات طابع خاص.

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