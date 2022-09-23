«فرقية» الجري تدشّن موسم «أم الألعاب» غداً

المصدر: دبي - البيان

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يدشن اتحاد الإمارات لألعاب القوى موسمه الجديد 2022-2023، ببطولة الدولة الفرقية للجري في مدينة كلباء في الثالثة والنصف عصر الغد، بمشاركة الرجال والسيدات، والشباب والشابات من مواليد عامي 2004 و2005، والناشئين والناشئات من مواليد عامي 2006 و2007، والأشبال بنين وبنات من مواليد عامي 2008 و2009، ولن يتم احتساب نتيجة أي لاعب أو لاعبة بعد انطلاق السباق الذي يليه.

ويحق للنادي مشاركة عدد مفتوح من اللاعبين في جميع المراحل العمرية، كما يجوز التصعيد لجميع الفئات المشاركة للمرحلة العمرية الأعلى فقط، بجانب تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالكأس والميداليات الملونة.

ووجه اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، التهنئة إلى جميع الأندية بمناسبة تدشين وانطلاق الموسم الرياضي الجديد لرياضة «أم الألعاب»، وقال إن الاتحاد يضطلع بجهود كبيرة لتطوير اللعبة واستدامة جودة المخرجات لتحقيق الإنجازات الوطنية.

وأشاد بالتعاون البناء والإيجابي من الأندية والأجهزة الفنية الذين يعتبرون شركاء النجاح في مسيرة اتحاد الإمارات لألعاب القوى انطلاقاً من الاستراتيجية الرامية للتطور ومواكبة المستجدات العالمية، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجميع الفئات العمرية.

فيما أشاد الدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بفكرة تنظيم بطولة الدولة الفرقية للجري على شاطئ كلباء، معرباً عن سعادته بمثل هذه الأفكار البناءة التي تعتبر نموذجاً رائعاً للسياحة الرياضية والتعريف بشواطئ الإمارات الجذابة. وقال: «ندعم كل هذه الأفكار البناءة لوجستياً وفنياً ومعنوياً، التي تشجع على السياحة الرياضية، ومدينة كلباء جزء لا يتجزأ من إمارة الشارقة، وفرصة مثالية لنشر اللعبة على الساحل الشرقي، وتوسيع قاعدة رياضة الجري، وكذلك جلب السياحة الداخلية والخارجية، حيث يتمتع شاطئ كلباء بالإمكانات والخدمات الرائعة».

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