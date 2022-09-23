منتخب الترايثلون يشارك في كأس الخليج

المصدر: (صلالة - البيان)

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يشارك منتخبنا الوطني للترايثلون في بطولة كأس الخليج في سباق الرجل الحديدي 70.3 عمان، والتي تستمر حتى الأحد المقبل في صلالة.

وتأتي المشاركة وفق روزنامة اتحاد الإمارات للترايثلون، ويترأس الوفد الإماراتي بخيت القرص عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للترايثلون.

وأشاد أحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالمشاركة في بطولة كأس الخليج للترياثلون، وتقدم بجزيل الشكر للاتحاد العماني، وكذلك اللجنة المنظمة للبطولة، مؤكداً أن البطولة تؤكد عمق العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد بخيت القرص: «أهمية مثل هذه المشاركة، من أجل أن يكون لدى اللاعبين مردود فني، بمواجهة مجموعة متميزة من المنتخبات العربية».

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