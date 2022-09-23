مهرجان «صغار الجوجيتسو» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينطلق اليوم في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، مهرجان أم الإمارات للجوجيتسو، الذي يستهدف الأطفال والبراعم من عمر 4 – 13 عاماً، في خطوة تواكب حرص الاتحاد على تعزيز انتشار الرياضة بين الفئات السنية الأصغر، باعتبارها مستقبل الجوجيتسو في الدولة.

ويشهد المهرجان مشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة من أندية وأكاديميات الدولة المختلفة، التي تولي بدورها أهمية كبرى لمثل هذه الفعاليات، حيث تمثل قاعدة مهمة للتعرف إلى المواهب، وبناء جيل جديد من الأبطال المتميزين، القادرين على تمثيل الدولة في البطولات العالمية. وتبدأ مرحلة الميزان بالنسبة للمشاركين في الفترة من 12 - 3 من بعد ظهر الغد.

مرتكزات

وقال فهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: تمثل فئة الأطفال والبراعم، واحدة من أهم مرتكزات استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار اللعبة بين أبناء المجتمع، وإعداد الجيل القادم من الأبطال والبطلات، الذين سيواصلون رحلة الإنجازات في المستقبل، وبطولاتنا تهدف لاكتشاف المواهب وبناء الأجيال.

وأضاف: بعد مرور نحو عقد من الزمن على تأسيس الاتحاد، دخلت رياضة الجوجيتسو إلى كل بيت، ورسخت مكانتها في المجتمع الإماراتي، وأصبحت فعالياتنا تستقطب أعداداً كبيرة من اللاعبين، وخلفهم الأسر والعائلات، لتشجيعهم على التميز والمنافسة على الميداليات، وصعود منصات التتويج.

نخبة

من ناحية أخرى، تنطلق غد منافسات بطولة أم الإمارات للجوجيتسو، وسط مشاركة مئات اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، وتقام المنافسات ضمن 3 فئات، هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً. ومن المتوقع أن تشهد البطولة الكثير من الندية والحماس، في ظل مشاركة نخبة اللاعبات المصنفات والمنتسبات إلى المنتخب الوطني.

وتسعى أندية الوحدة، والعين، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والجزيرة، وأكاديمية بالمز الرياضية، وتيم 777، إلى تكرار إنجاز العام الماضي، والمنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى.

منافسة

وقالت حمدة الشكيلي لاعبة المنتخب الوطني ونادي بني ياس، إن المنافسة في بطولة «أم الإمارات» الأغلى على قلوبنا، تدفعنا إلى تقديم خلاصة تجربتنا على البساط، والمنافسة بقوة لاعتلاء منصة التتويج، ونحرص في النادي على تحقيق اللقب، وإهداء بني ياس إنجازاً إضافياً، يضاف إلى بطولتي رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة.

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