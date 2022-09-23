السميطي مديراً لإدارة الفيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية

المصدر: (دبي - البيان)

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تم تعيين أحمد علي السميطي، أحد الكوادر الوطنية المميزة، مديراً لإدارة الفيكتوري، في إطار جهود مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لاستقطاب الكفاءات والكوادر المتخصصة التي تسهم في إنجاح مسيرة النادي.

ويملك السميطي الكثير من الخبرات من خلال التجارب والمحطات العملية التي خاضها في حياته بعد التأهيل التعليمي المتميز من جامعتي زايد ودبي، حيث اكتسب مع فترة العمل التي بدأها في سن 18 عاماً العديد من الخبرات، متنقلاً بين تراخيص وأدنوك للتوزيع ومحاكم دبي وهيئة دبي للمعرفة.

فضلاً عن حبه ممارسة الرياضة في الألعاب الصعبة. وأبدى السميطي سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فريق عمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، موجهاً الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، والإدارة التنفيذية، مشيراً إلى أن الانتماء لصرح كبير بحجم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والعمل مع اسم عريق مثل الفيكتوري يعد تحدياً حقيقياً.

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