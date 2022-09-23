اتفاقية بين هيئة الرياضة و«الأكاديمية الأولمبية» و«الإمارات لعلوم الرياضة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت الهيئة العامة للرياضة اتفاقية تفاهم مع الأكاديمية الأولمبية /‏‏‏ومركز الإمارات لعلوم الرياضة والطب الرياضي، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنظيم وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الرياضي بما يتماشى مع مبادئ الخمسين الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وزيادة تبادل الخبراء والمتخصصين في مجال الرياضة وعلومها التطبيقية بما يسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الرياضي والارتقاء بالعمل الإداري وإعداد جيل جديد قادر على قيادة مستقبل الرياضة.

وتعمل الاتفاقية على تعزيز تبادل المعلومات والدراسات والمواد المنهجية المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية ورياضة المرأة والتوازن بين الجنسين والحركة الأولمبية، وتصميم وتنفيذ برامج رياضية مشتركة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والمهنية والأكاديمية مع اعتماد الشهادات التدريبية ذات العلاقة بالبرامج، بجانب تجسيد مفهوم الشراكة بين مؤسسات القطاع الرياضي بهدف تعزيز تبادل الخبرات، بما يساهم في استشراف المستقبل من خلال تطوير العمل الإداري وتنمية القدرات المهنية والفنية وتعزيز الثقافة الإدارية المبنية على أحدث المناهج العلمية.

حضر توقيع الاتفاقية كل من سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة ، وعزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، ووقعها كل من عمر عبد الرحمن آل علي، مدير مركز القيادات الرياضية ممثِلاً للهيئة، ومحمد سعيد بن درويش، المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية،وعبدالله محيوه، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون مركز الإمارات لعلوم الرياضة.

تطوير

وقال سعيد عبد الغفار : تتطلع الهيئة بالتعاون مع شركائها لتطوير العمل المشترك في القطاع الرياضي ورفع وتيرة العمل الإداري عبر تعزيز القدرات المهنية للكوادرالإدارية بما يهدف لتطوير آليات العمل وتعزيز التنمية الإدارية المستدامة وخلق بيئة من التعاون المثمرالذي يحفز على مواصلة التطور،والعمل على مواكبة أحدث الدراسات العالمية لتأهيل وتمكين كوادر جديدة قادرة على شغل مناصب قيادية.

مواهب

وأشارت عزة بنت سليمان إلى أن الاتفاقية تعكس السعي لتطوير المنظومة الإدارية في القطاع الرياضي بما ينعكس إيجاباً على العمل الفني ويسهم في زيادة تنظيم العمل وتطوير آلية اكتشاف وتنمية المواهب عبر الاستعانة بأحدث الدراسات العالمية.

وبين عبدالله محيوه أن المركز يعمل بالتعاون مع الهيئة والأكاديمية الأولمبية على تأهيل وصقل الكوادر الرياضية، وقال: نتطلع معاً لتصميم البرامج المرتبطة بالتأهيل الأكاديمي الرياضي بما يساهم في تنمية كفاءات الكوادر الرياضية ومواكبتهم أحدث السبل التقنية والمهنية المتطورة عالمياً.

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