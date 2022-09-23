الشارقة يضع اللقب 24 في خزائن السلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أضاف فريق كرة السلة للرجال بنادي الشارقة اللقب الـ 24 في تاريخه بعد احتفاظه بكأس الاتحاد المفتوحة، أولى مسابقات موسم كرة السلة بعد الفوز المثير على مستضيفه الوصل بنتيجة 97 - 88 في مباراة امتدت للوقت الإضافي بعد التعادل 83-83.

وتنوعت ألقاب سلة الشارقة بين المحلي والخارجي منها، 7 دروع الدوري العام، و9 ألقاب في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطولتان في كأس السوبر الإماراتي، ومرتان في كأس الاتحاد المفتوحة، ولقب في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بالإضافة إلى إحراز كأس الأندية الخليجية الأبطال مرتين متتاليتين، والتتويج بطلاً لكأس البطولة العربية للأندية.

وانعكس لقب كأس الاتحاد على السجل الذهبي لمدرب فريق الشارقة المصري أحمد عمر، حيث وصل للرقم 21 في مسيرته التدريبية مع كرة السلة الإماراتية الممتدة 19 عاماً.

وبرهن الشارقة على تفوقه الفني بقيادة مدربه أحمد عمر، محققاً 6 انتصارات متتالية ليحافظ على كأس البطولة التي يحمل لقبها

وجرت مراسم التتويج بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

وتقدم علي سالم المدفع، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بالشكر إلى عيسى هلال ، على الدعم المستمر لنادي الشارقة، و إلى أعضاء مجلس إدارة النادي ، وإدارة الألعاب الجماعية، ومسؤولي السلة بالنادي ، على ما يبذلونه من جهود لتوفير متطلبات النجاح وتحقيق الألقاب، وهنأ اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية على إصرارهم على التتويج بالكأس، وإسعاد جماهير الشارقة الوفية.

إشادة

وأثنى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي على مستوى المباراة النهائية والحضور الجماهيري، وهنأ الشارقة باللقب، وبارك لفريق الوصل ظهوره القوي، متمنياً التوفيق لجميع الفرق في الاستحقاقات المقبلة. وقال مدرب الشارقة أحمد عمر : حققنا لقب بطولة صعبة وعانينا من إصابة مجموعة من اللاعبين المؤثرين،و كنت قلقاً ألا نصل إلى النهائي .

ولكن الرتم تصاعد من مباراة إلى أخرى والنهائي كان صعباً لكون الوصل يضم مجموعة من العناصر المتميزة قدموا مباراة كبيرة.

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