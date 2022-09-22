تحضيرات مكثفة لانطلاق دورة كلباء للألعاب الشاطئية

المصدر: الشارقة - البيان

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تتواصل التحضيرات لإطلاق النسخة الثانية من دورة كلباء للألعاب الشاطئية التي تقام على شاطئ مدينة كلباء من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، حيث اجتمعت مؤخراً اللجنة المنظمة للدورة برئاسة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واطلعت على تقارير اللجان بخصوص مرافق الدورة وألعابها، واعتمدت توصيات كثيرة على صعيد التجهيزات اللوجستية والإدارية والفنية والإعلامية والتسويقية.

جرى الاجتماع بمقر مجلس الشارقة الرياضي وحضره إلى جانب رئيس اللجنة المنظمة كل من المستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة والأعضاء:

زكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام وشهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، وسعيد خلفان المزروعي رئيس لجنة الخدمات المساندة، وخلفان علي الدرمكي رئيس لجنة التسويق، وبدر أحمد الرئيسي عن اللجنة الأمنية، وخالد محمد أحمد عضو مكتب الإشراف العام، وأحمد سالم الدبي عضو لجنة الخدمات المساندة، ومحمد محمود شلش مقرر اللجنة.

ونقل جاني للحضور تحيات عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس متمنياً مزيداً من النجاح للنسخة الثانية التي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة بالإمارة لتزامنها مع فوز الشارقة بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2022، وقال إن النسخة الأولى سجلت ميلاداً رائعاً للدورة بالنجاح الفني والجماهيري الذي شهدته والترويج الإعلامي الذي حققته لمدينة كلباء وشاطئها الذهبي.

لا سيما وأنها كانت أول دورة تشهد هذا الكم من الألعاب الشاطئية، وأشاد بجهود اللجان الفرعية، مؤكداً أن العمل يجري على قدم وساق لتوفير كل ضمانات النجاح لمنافسات الدورة، ولإمتاع جمهورها الذي تنتظره برامج ترفيهية ممتعة وفعاليات وأنشطة مصاحبة بجانب مسابقات ألعابها السبع.

وكانت اللجنة قد اطلعت خلال الاجتماع على التصاميم الخاصة بشعار الدورة وشعلتها، والكتيب الخاص بها، واللوائح الفنية للمسابقات، والفعاليات المصاحبة لألعابها السبع والتي تتضمن القدم الشاطئية والسلة الشاطئية والطائرة الشاطئية والتراثيلون وألعاب القوى والألعاب المائية ورياضات الدفاع عن النفس.

بالإضافة إلى مناقشة مخاطبات ممثلي المؤسسات والجهات الإعلامية لتغطية الحدث، وتجهيزات جميع الخدمات والمتطلبات لمختلف الألعاب لضمان نجاحها من جميع النواحي، كما اعتمدت توصيات أخرى لبعض اللجان وسجلت ملاحظاتها بشأن البعض الآخر، وطلبت استيفاءها وعرضها في الاجتماع المقبل.

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