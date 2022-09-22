الشارقة خارج حسابات مربع الذهب في «عربية اليد»

المصدر: متابعة ـ فائز بجبوج

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تلقى فريق الشارقة خسارة غير متوقعة أمام فريق الكويت الكويتي، بطل آسيا، بنتيجة 30 - 25 في الدور ربع النهائي للبطولة العربية 37 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، والتي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية حالياً.

وبهذه الخسارة فقد الفريق فرصة التأهل لنصف النهائي «مربع الذهب»، كما خسر فرصة التأهل لبطولة العالم «سوبر غلوب» بالسعودية

تفوق الشارقة في الشوط الأول للمباراة وتقدم 4 - 2 في أول 10 دقائق، ورفع الفارق إلى 4 أهداف في منتصف الشوط 9 - 5، ونجح فريق الكويت في تقليل الفارق إلى هدف عند الدقيقة 20، وقبل نهاية الشوط بأربع دقائق ينجح الكويت من إدراك التعادل 12 - 12.

وفي الشوط الثاني يحقق الكويت التقدم الأول له في الدقيقة 8، ثم يرفع الفارق إلى هدفين في منتصف الشوط بنتيجة 22 - 20 ويستمر في التقدم وسط حالة من توهان لاعبي الشارقة ويصل بالنتيجة إلى 26 - 22 قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، محافظاً على تقدمه، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 30 - 26 ويصعد إلى المربع الذهبي للبطولة ليقابل الزمالك المصري.

الأفضل

حصل لاعب الشارقة التونسي مصباح الصانعي على لقب أفضل لاعب في المباراة بتسجيله 9 أهداف للفريق رغم الخسارة.

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