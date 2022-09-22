تأهل تاريخي لسيدات الشارقة في "عربية السلة"

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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تأهل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور الثاني من بطولة الأندية العربية التي تقام حالياً بتونس، بعد فوزه على منافسه المدينة السطافية من الجزائر مساء الخميس بنتيجة 94-91، محققاً فوزه الثاني في مجموعته الأولى بعد أن فاز قبلها مساء الأربعاء على مقديشو الصومالي ضمن الجولة الثانية بنتيجة 80-53.

ويخوض الشارقة مباراته الرابعة مساء الجمعة أمام الفحيص الأردني، وكان الفريق خسر في الجولة الأولى من سموحة المصري 45-96، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام صاحب الأرض الأمل التونسي.

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