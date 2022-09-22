10 رياضات في النسخة العاشرة لـ «دورة الشيخة هند للسيدات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، وتتضمن 10 ألعاب رياضية متنوعة، هي البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، والألعاب الإلكترونية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، أمس، في مقر المجلس، وتحدثت خلالها فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس ومديرة الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية، ومحمد مبارك عبد الله رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بحضور منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وممثلي اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولات الدورة، اليوم، وحتى 28 أكتوبر المقبل.

لوائح فنية

وتم خلال الورشة، شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السابعة من الدورة، وتم عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، كما تم الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل، وكيفية المشاركة واللعب، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة.

كما أعلنت اللجنة الفنية، أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة، بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

شروط التسجيل

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل، حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في 5 منافسات مختلفة كحد أقصى، ويسمح للموظفات وبنات الموظفات العاملات في الدوائر والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي، بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات وبنات الموظفين العاملين بهذه الجهات.

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