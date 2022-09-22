الشارقة يواجه الكويتي في «عربية اليد» اليوم

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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يلتقي مساء اليوم فريق الشارقة لكرة اليد مع نظيره «الكويت» الكويتي في انطلاق الدور ربع النهائي في بطولة الأندية الـ 37 للأندية أبطال دوري كرة اليد التي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية لغاية 27 سبتمبر الجاري، وتسعى الفرق الثمانية المشاركة في البطولة لحجز المقعد الذي يؤهلها للمشاركة في بطولة العالم «سوبر غلوب» للأندية المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 17 حتى 23 أكتوبر المقبل.

وكان فريق الشارقة قد أنهى «دوري المجموعات» بالمركز الثاني بمجموعته الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن متصدر المجموعة النادي الإفريقي التونسي، والسالمية الكويتي بالمركز الثالث بعد أن تساوت الأندية الثلاثة بالنقاط، وأمل سكيكيده رابعاً.

وحقق الشارقة خلال مسيرته بالدور الأول الفوز المهم على النادي الإفريقي التونسي بعقر داره 28/‏‏‏27 وعلى أمل سكيكيده الجزائري 10/‏‏‏0 بالانسحاب وخسر أمام السالمية الكويتي 23/‏‏‏25، في حين، تصدر الزمالك المصري مجموعته الثاني بالعلامة الكاملة 6 نقاط وحل وصيفاً الترجي التونسي ثم الكويت الكويتي ثالثاً ومولدية الجزائر رابعاً.

مباراة مصيرية

وسيخوض فريق الشارقة مباراته اليوم أمام فريق الكويت الكويتي العنيد في انطلاق دور ربع النهائي للبطولة في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول ولا التعويض؛ لكون الفائز ينتقل إلى المربع الذهبي ويواصل السعي لتحقيق آماله ببلوغ النهائي وحجز مقعده في بطولة «سوبر غلوب» العالمية لأبطال القارات.

ويدرك الجهاز الفني لفريق الشارقة بقيادة الجزائري سفيان حيواني ومعه الوطني جمعة العشر وبمتابعة من رئيس البعثة جاسم محمد ومدير الفريق علي المرزوقي، أهمية هذه المباراة، والطموح بتقديم الملك العرض الذي يرقى للطموحات لتحقيق الأهداف التي حددها خلال مشاركته في هذا الحدث العربي.

من جانبه، وجه جاسم محمد رئيس البعثة الشكر للفريق والجهاز الفني مع تقديم التهنئة للجميع بالفوز المهم على الفريق الإفريقي بعقر داره، ومؤكداً ثقته بمواصلة الفريق تقديم الأفضل وخاصة في المرحلة المتبقية من البطولة، بعد أن عبرنا بنجاح المرحلة الأولى.

يذكر أن هذه النسخة تكتسب أهمية خاصة بعدما منح الاتحاد الدولي لكرة اليد الحق لبطل الأندية العربية بالمشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر غلوب» 2022 المقررة إقامتها بالسعودية أكتوبر المقبل.

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