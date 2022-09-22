«أبوظبي للزوارق» جاهز لثانية جولات مونديال الفورمولا1

المصدر: إيطاليا - البيان

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وصلت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة سان نازارو الإيطالية، استعداداً للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي تنطلق ابتداء من اليوم الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة قوية من متصدر الترتيب العام حالياً، فريق أبوظبي عبر زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي، والوصيف حالياً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي.

من ناحيته، توجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي بالشكر والتقدير للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية وراعي الفريق، مؤكداً أن لتوجيهات ودعم الشيخ محمد بالغ الأثر في كل النتائج الإيجابية التي يحققها في الوقت الحالي.

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