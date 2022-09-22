برامج لـ «مبادلة للتنس» تدشن الموسم 3

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس «شركة فلاش للترفيه» عن التسجيل في ثلاثة برامج متميزة بالموقع الإلكتروني mubadalawtc.com، من أجل تدشين الموسم قبل البطولة الـ14 التي اقترب موعد انطلاقتها. وسيتم استقطاب الأطفال جامعي الكرات والمتطوعين واللاعبين الهواة الراغبين باختبار قدراتهم، على ملعب مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بين 16 و18 ديسمبر. كما سينطلق كأس مبادلة المجتمعي لهواة التنس في 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة 300 من لاعبي التنس الواعدين.

كذلك سيفتح برنامج جامعي الكرات للأطفال أبواب التسجيل للصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاماً، في مركز التنس الدولي تحت إشراف أكاديمية مدينة زايد الرياضية.

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