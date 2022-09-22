«القدرة» ترعى قمصان «عربي الدراجات»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أبرم الاتحاد العربي للدراجات مذكرة تفاهم مع شركة القدرة للخدمات الرياضية بالإمارات، وذلك لرعاية القمصان التي تقدم للأبطال العرب من الجنسين في مختلف مسابقات الموسم الجاري، حيث ستقوم بتوفير 60 قميصاً تحمل شعارها لأبطال الدراجات العرب. وأكد المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد، أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الشراكات المجتمعية.

مشيراً إلى أنه تم تدشين إصدار النسخة الجديدة من القميص المخصص للأبطال العرب برعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وحضور محمد الكمالي المدير العام لشركة القدرة، وعمر سليمان مدير العمليات.

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