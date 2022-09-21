الشارقة بطلاً لكأس الاتحاد للسلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم تصوير- سالم خميس

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حقق الشارقة أول ألقاب موسم كرة السلة بفوزه بكأس الاتحاد بعد نهائي مثير أمام الوصل في المباراة جرت بصالة نادي الوصل وامتدت لوقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 83-83، وبدأت الاثارة منذ الربع الأول الذي انتهى بالتعادل 20-20، ثم تقدم الوصل في الثاني 21-19، وعاد الشارقة للتقدم في الربع الثالث 24-17، ولكن كان للوصل كلمته القوية بتقدمه في الربع الأخير 24-20 ليحتكم الفريقان بعدها لوقت إضافي نجح من خلاله الشارقة في التقدم 14-5 ليفوز بالنتيجة النهائية 97-88.

وبعد المباراة قام اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بتتويج الفائزين، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسط فرحة كبيرة من لاعبي وجمهور الشارقة.

وفاز النصر بالميداليات البرونزية بعد تخطيه شباب الأهلي بنتيجة 85-82 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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