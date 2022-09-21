سلة ويد الشارقة.. حلم الأرقام القياسية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تسعى فرق الألعاب الجماعية بنادي الشارقة إلى تكرار تسجيلها للأرقام القياسية هذا الموسم، بعدما دشنت فترات إعداد جدية وقوية بشكل مبكر 4 أغسطس الماضي، بطريقة احترافية، استعداداً لمنافسات موسم 2022-2023، ركزت فيها على استقطاب المواهب ورعايتها، ما جعل النادي يضم عدداً من اللاعبين المميزين في كرة اليد والسلة.

وانعكس هذا العمل الكبير إيجابياً بسيطرة المراحل السنية للألعاب الجماعية الشرقاوية على الألقاب وتحقيقها لإنجازات وأرقام قياسية غير مسبوقة، آخرها الموسم الماضي عندما حصلت كرة اليد على جميع الألقاب الممكنة 11 لقباً من 11 مسابقة لُعبت خلال الموسم.

وافتتح فريق شباب كرة اليد، بطل الثلاثية الموسم الماضي، منافسات الموسم الجديد بالفوز على شباب الأهلي بنتيجة (27 -22) الاثنين الماضي على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الشباب لكرة اليد 2022-2023، وانطلقت مسابقات المراحل السنية بكرتي اليد والسلة 19 و20 سبتمبر بدوري الشباب لكرة اليد وكرة السلة، ويتبعها باقي مسابقات الناشئين والأشبال والصغار والبراعم.

ونفس الحال مع فرق كرة السلة، والتي نجحت في الوصول إلى 11 مباراة نهائية من أصل 12 مسابقة خلال الموسم الماضي، لتستحوذ الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، على درع التفوق العام للمرة الـ 19 من أصل 21 مرة منذ تطبيق هذه الجائزة في تاريخ لعبة كرة اليد، وكذلك للمرة الــ 6 في تاريخ كرة السلة بالنادي.

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