10 رياضات في النسخة العاشرة لـ «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، وتتضمن 10 ألعاب رياضية متنوعة، هي البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، اليوم الأربعاء، في مقر المجلس، وتحدثت خلالها فوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس ومديرة الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية، ومحمد مبارك عبد الله رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بحضور منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وممثلي اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولات الدورة، غداً الخميس 22 سبتمبر، ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، الذي من خلاله يمكن للاعبات تعبئة استمارات التسجيل، وإرفاق الأوراق المطلوبة.

لوائح فنية

وتم خلال الورشة، شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السابعة من الدورة، وتم عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، كما تم الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل، وكيفية المشاركة واللعب، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة، كما أعلنت اللجنة الفنية، أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة، بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة، حيث تقام البطولة يوم 7 نوفمبر 2022، في مركز دبي الدولي للبولينغ، يليها سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات، الذي يقام في مضمار ميدان يوم 8 نوفمبر، ويتضمن التنافس في فئتين، هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، ويقام سباق الدراجات الهوائية يوم 9 نوفمبر، في مضمار ميدان للدراجات الهوائية، ويتضمن التنافس ضمن 3 فئات، هي فئة الهواة المواطنات 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة 20 كيلومتراً، وفئة المحترفين 30 كيلومتراً، وتقام بطولة البادل تنس خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2022، في نادي بادل بوينت، ضمن فئتين، فئة المواطنات والفئة المفتوحة، كما تقام بطولة الكروسفت يوم 12 نوفمبر، في نادي لونا الرياضي للسيدات.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور، الحضور والمشاركة في المنافسات، دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

شروط التسجيل

وضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل، حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في 5 منافسات مختلفة كحد أقصى، ويسمح للموظفات وبنات الموظفات العاملات في الدوائر والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي، بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات وبنات الموظفين العاملين بهذه الجهات.

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