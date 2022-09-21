رغم إعلان اعتزاله الوشيك.. فيدرر لا يريد الابتعاد عن التنس

المصدر: أ ف ب

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قال أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر في مقابلة نشرت أمس الثلاثاء أنه يرغب في البقاء على صلة "بالرياضة التي أعطتني كل شيء" بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن اعتزاله الوشيك.

وأثار فيدرر، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لايفر المقررة هذا الأسبوع.

اعترف الخميس الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي أن معاركه مع مشكلة في الركبة أجبرته على وضع حد لمسيرة تاريخية أكسبته شهرة كواحد من أكثر اللاعبين أناقة في اللعبة على الإطلاق.

وقال عند وصوله إلى لندن لخوض آخر مشاركاته في دورات رابطة المحترفين "أيه تي بي" لإذاعة "آر تي إس" السويسرية إنه "مرتاح" لكشفه عن موعد اعتزاله، و"سعيد جدًا بمسيرتي الاحترافية".

وأخبر فيدرر الإذاعة السويسرية أنه في الأشهر الأخيرة "تطوري لم يكن مرضيًا، وأن ركبتي لم تسمح لي باللعب".

وقال "ثم تلقيت نتيجة فحص لم تكن جيدة، ولم يكن هناك مزيد من التطور"، مضيفا "قلت لنفسي أن الأمر قد انتهى. بصراحة، لم أرغب في فعل ذلك بعد الآن".

واعترف فيدرر بأنه ذرف مرة أخرى "دمعة أو اثنتين عندما أعلن اعتزاله الأسبوع الماضي"، لكنه قال لـ"آر تي إس" إنه "سعيد لاتخاذ هذه الخطوة".

وتابع في معرض رده عن سؤال بخصوص خططه المستقبلية "لا أعرف بالضبط ما سيكون عليه مستقبلي، لكني لا أريد أن أبتعد تمامًا عن الرياضة التي أعطتني كل شيء".

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