هجن العاصفة والظبي تتألق في تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت على ميدان المرموم صباح أمس فعاليات تمهيدي المرموم، وذلك من خلال إقامة تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات.

وتألقت في المنافسات هجن العاصفة والظبي ، حيث كسبت «الشاهينية» لهجن العاصفة ثالث التحديات والمخصص لليذاع البكار المهجنات بعد أن قاد غياث الهلالي «الشاهينية» للصدارة بزمن بلغ 6:14:5 دقائق، وكان النجاح من نصيب هجن زعبيل والمضمر راشد محمد مروشد في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات والذي ظفر «شاهين» بصدارته في توقيت بلغ 6:10:3 دقائق.

كما هيمنت هجن الظبي على الصدارة من خلال الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات والذي قاد من خلاله محمد حمد رغش الوهيبي «الظبي» للقمة بزمن بلغ 6:08:7 دقائق.

وجاء الظهور قوياً لهجن الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا من خلال ثاني الأشواط لليذاع الجعدان المحليات، حيث تألق المضمر عيسى خلفان بالشاوي في قيادة «نهار» للصدارة في توقيت وقدره 6:12:1 دقائق.

وحاز «مشيب» لـلشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلا وبقيادة المضمر جمال سعيد الشمطي على التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بعد أن حصل على صدارة الشوط السادس لليذاع الجعدان بزمن وقدره 6:06:1 دقائق.

واستضاف ميدان المرموم صباح أول من أمس تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن تمهيدي المرموم الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وجاءت التحديات ضمن ثاني جولات التمهيدي واشتملت على أربعة عشر شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات.

ونجحت هجن الظبي في بلوغ القمة من خلال الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات وذلك عندما قدم المضمر محمد حمد رغش الوهيبي «الظبي» بزمن وقدره 6:02:7 دقائق كان هو الأفضل في جميع تحديات سن اللقايا. وأعلنت هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد عن نفسها بقوة من خلال ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات تحت قيادة المضمر مختار أحمد عبد الملك الذي قاد «ما يخاف» للصدارة في توقيت بلغ 6:12:5 دقائق.

وكشفت «أسرار» لهجن سيح السلم خفايا الشوط الثالث والمخصص للقايا البكار المهجنات بعد أن تألقت على الصدارة تحت قيادة محمد سعيد محمد سعيد مروشد وذلك في زمن بلغ 6:20:0 دقائق.

وجددت هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد تألقها من خلال الشوط الرابع، حيث نجح «فجاج» بقيادة مختار أحمد عبد الملك في الحصول على قمة اللقايا الجعدان المهجنات في توقيت وقدره 6:14:9 دقائق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز