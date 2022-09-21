«كأس أم الإمارات» للجوجيتسو تنطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم كأس أم الإمارات للجوجيتسو يومي الجمعة والسبت المقبلين، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة مئات اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة. وتقام المنافسات ضمن 3 فئات وهي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الاتحاد وكل الأندية بما تحمله من اسم غالٍ على نفوس الجميع، الكثير من الندية والحماس مع مشاركة عدد من اللاعبات المصنفات والمنتسبات إلى المنتخب الوطني.

وسيقام مهرجان أم الإمارات للجوجيتسو الذي يستهدف الأطفال والبراعم من عمر 4 – 13 عاماً الجمعة المقبلة، في خطوة تواكب حرص الاتحاد ورؤيته بشأن الاستثمار في الفئات العمرية الصغيرة باحتسابها تمثل مستقبل الرياضة للدولة.

منصة مثالية

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تعد بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو المنصة المثالية الأبرز لتسليط الضوء على المواهب الرياضية النسائية الصاعدة وصناعة البطلات لمد المنتخبات الوطنية بلاعبات قادرات على المنافسة على أعلى المستويات والوصول إلى منصات التتويج.

وأضاف: شهدت البطولة منذ انطلاقتها قبل عدة أعوام قفزات نوعية على صعيد التطور في المستوى الفني والتنظيمي، وأسهمت في إبراز الدور المحوري الذي تؤديه بنات الإمارات في الساحة الرياضية، وقدرتهن على الإبداع والتميز على البساط.

ولذلك كان الاتحاد من أوائل الجهات الرياضية التي دعمت الرياضة النسائية إلى أبعد الحدود، ووفرت لها أفضل بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وتطويرها، وتعزيز استعداداتهن للتألق في المنافسات المحلية والعالمية، ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية المختلفة.

وفي ما يتعلق بمهرجان الصغار الذي يضاف المرة الأولى إلى فعاليات كأس أم الإمارات للجوجيتسو، أكّد البطران أن فئة البراعم والأطفال الصغار تعكس مدى اهتمام الاتحاد بتلك الشريحة وتترجم جدية استراتيجيته في الاهتمام بالبراعم في مراحلهم الأولى لربطهم باللعبة منذ الصغر.

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