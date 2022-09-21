اتحاد البولينغ يضع خططه على طاولة الهيئة

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضع اتحاد الإمارات للبولينغ خططه المستقبلية للارتقاء باللعبة على طاولة الهيئة العامة للرياضة، خلال الاجتماع المشترك الذي جمع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة، مع محمد خليفة القبيسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينغ، وصلاح الجعيدي، الأمين العام للاتحاد، وفرج المري، المدير المالي، وأحمد مراد، المدير التنفيذي للاتحاد، وعبدالعزيز الحصان، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة.

وكشف صلاح الجعيدي النقاب عن أهم محاور الاجتماع بقوله: الاجتماع اتسم بكونه مثمراً وناجحاً جداً، وشهد توافقاً تاماً بين الطرفين في الرؤى والتصورات والأفكار الهادفة إلى تطوير «بولينغ الإمارات»، والنهوض بها خلال الفترة القادمة، وفتح آفاق جديدة لاكتشاف الموهوبين لدعم المنتخبات الوطنية.

ولفت إلى أن اتحاد البولينغ حرص خلال الاجتماع على الكشف عن استراتيجيته الهادفة إلى اكتشاف المواهب، ونشر اللعبة على مستوى الدولة، واستهداف إنشاء مراكز للتدريب في عموم مناطق الدولة، لاكتشاف واستيعاب أكبر عدد ممكن من الموهوبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز