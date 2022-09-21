فتح التسجيل بسباق النوف للمحامل الشراعية

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل لسباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه النادي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وينطلق السباق السبت المقبل لمسافة 22 ميلاً بحرياً، ومن المنتظر أن يشهد التسجيل إقبالاً كبيراً على المشاركة كونه السباق الأول لهذه الفئة الكبيرة بعد العودة من الراحة الصيفية التي امتدت لأكثر من ثلاثة شهور.

ووجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث. وشدد على أن النادي يستعد بشكل جيد للسباق، مشيراً إلى أن الجميع سوف يخضع للفحوصات الفنية والتأكد من ملاءمة المحامل للمواصفات والقياسات الفنية لهذه الفئة.

وطالب المهيري الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال السباق وفي وقت التجمعات للحد من انتشار كورونا، مشدداً على أن النادي اعتاد من الجميع الالتزام في مختلف السباقات والأحداث التي نظمها تحت مظلته في العامين الماضيين.

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