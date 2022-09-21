مذكرة تعاون بين «الأولمبية» و«كواترو»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجموعة عجمان القابضة التي تمتلك مركز كواترو الرياضي في عجمان تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مركز كواترو الرياضي بالأكاديمية الأولمبية الوطنية التابعة للجنة الأولمبية الوطنية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في اللجنة الأولمبية الوطنية ووقع على الاتفاقية يحيى الجسمي المدير التنفيذي لمركز كواترو الرياضي ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي بالوكالة بالأكاديمية الأولمبية الوطنية.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين إلى رفع المستوى الرياضي للأفراد والمعنيين العاملين في هذا المجال عبر تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمهنية والأكاديمية بالتعاون بين الطرفين حيث سيتم تنظيم دورة تدريبية شهريا، وستشمل جميع عناصر اللعبة من المدربين والإداريين والمديرين التنفيذيين بالإضافة للاعبين والإعلاميين.

وأثنى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي على الجهود المبذولة في اللجنة الأولمبية للنهوض بالرياضات الأولمبية وشدد على ضرورة العمل للوصول لمنصات التتويج وحصد الميداليات في المحافل الدولية.

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