راشد الملا بطل العالم في مونديال الدراجات المائية

المصدر: إيطاليا - البيان

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تمكن نجم فريق أبوظبي المتسابق راشد الملا من حصد لقب فئة الحركات الاستعراضية في ختام الجولة النهائية من بطولة العالم للدراجات المائية والتي استضافتها مدينة أولبيا الإيطالية في جزيرة سردينا قبل يومين، وذلك بعد أن وصل للعلامة الكاملة في جولة الختام ورفع رصيده للنقطة 100 معلناً عن فوزه بذهبية العالم في هذه الفئة وإهداء الرياضة الإماراتية إنجازاً ولقباً جديداً في الرياضة البحرية.

وحافظ الملا على اللقب للموسم الخامس على التوالي لفريق أبوظبي في فئة الحركات الاستعراضية، بعد أن قدم الأداء الأفضل في جولة الختام ووصل للرصيد الأعلى من النقاط لدى اللجنة التحكيمية وليكون صاحب أجمل استعراض.

تألق

وهنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، راشد الملا على الإنجاز الذي حققه في الجولة الختامية من البطولة في فئة الحركات الاستعراضية وتألقه بين كل المشاركين في هذه الفئة، وأكد أن إنجاز الملا يأتي كي يكمل تفوق وتألق فريق أبوظبي بحصد الذهب والمراكز الأولى في القارة العجوز. وقال: بعد يوم فقط من صناعة منصور المنصوري للفرحة والفوز بذهبية العالم في منافسات الفورمولا 2، اكتملت الفرحة أيضاً واستمرت بحصد الملا لذهبية الحركات الاستعراضية واستمرار الريادة لفريقنا في أبرز البطولات الدولية البحرية.

فوز

وأوضح الرميثي: فوز فريق أبوظبي هو فوز ونصر للرياضة الإماراتية وإثبات علو كعب الفريق على بقية المشاركين، وهو يعكس الاهتمام والدعم المتواصل للقيادة الرشيدة لقطاع الرياضات البحرية والاهتمام بتوفير كل الدعم للشباب في مشاركاتهم المختلفة، وشدد الرميثي على أن صناعة الأبطال وكوادر الوطن هو فن يبدع في صياغته فريق أبوظبي لا سيما مع خلق الأجيال الشابة دوماً للاستمرار في المنافسة وتقديم الأفضل لرفع اسم الإمارات عالياً في كل المنافسات البحرية.

يذكر أن فريق أبوظبي قد حقق ذهبيتين في الأسبوع نفسه بعد أن حصد منصور المنصوري لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 في الجولة الختامية للبطولة في البرتغال وتحقيق الملا للقب الحركات الاستعراضية في إيطاليا في ختام بطولة العالم للدراجات المائية، ويتطلع الفريق لاستمرار عجلة الانتصارات من خلال مشاركته نهاية الأسبوع المقبل في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 وبحضور ومشاركة نجميه المخضرمين ثاني القمزي وشون تورنتي، حيث ستقام الجولة في مدينة سان نازارو في إيطاليا.

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