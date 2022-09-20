«كرنفال شطرنجي» ناجح لـ«فتيات الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة كرنفال الشطرنج وذلك بالتعاون مع مركز الرحمانية، بهدف نشر ثقافة اللعبة بين الفتيات من مختلف الأعمار السنية في الشارقة.

وتضمنت الفعالية تدريب على اللعبة، كما نظم النادي أيضا البطولة المفتوحة.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ان الحدث يأتي ضمن فعاليات وأجندة النادي الرامية إلى نشر اللعبة بين الفتيات من مختلف الأعمار وتنويع ثقافتهن بجانب الجانب الدراسي.

وأضافت: سيواصل النادي نهجه في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة وزيادة نشرها بين الأجيال الجديدة ومن مختلف الأعمار.

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