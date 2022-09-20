إعادة تشكيل مجلس إدارة «الفجيرة للشطرنج»

المصدر: (الفجيرة – البيان)

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بتوجیھات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة أصدر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة برئاسة الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيساً لمجلس الإدارة ومحمد عبدالله محمد الزعابي نائباً للرئيس وعضوية كل من إبراهيم جلال أكبر جمعة البلوشي، مریم عبدالله محمد المطروشي، جاسم هيكل عبد الرحمن البلوشي، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

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