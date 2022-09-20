الشارقة يكسب الأفريقي التونسي بعقر داره بـ«عربية اليد»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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حقق فريق الشارقة فوزاً مهماً ومستحقاً على فريق النادي الأفريقي التونسي بعقر داره بنتيجة 27/28، في آخر مواجهات الفريقين بالدور الأول وضمن مباريات المجموعات في بطولة الأندية الـ 37 للأندية أبطال دوري كرة اليد، والتي تشهد مشاركة 8 فرق وتحتضنها مدينة الحمامات التونسية وتستمر لغاية 27 سبتمبر الجاري.

وكان فريق الشارقة قد خسر في بداية مشواره بالبطولة أمام السالمية الكويتي 25/23 وحقق فوزه على فريق سكيكة المغربي بنتيجة 0/10 لعدم حضور الفريق المغربي ضمن الوقت القانوني لإقامة المباراة.

فوز مستحق

وجاء فوز الشارقة على النادي الأفريقي عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم مباراة كبيرة أمام أصحاب الأرض بطل الدوري التونسي وفرضوا الأفضلية لعباً ونتيجة طوال المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 12/13 لصالح الشارقة، واستمر التفوق خلال الشوط الثاني ولم يسمح لأصحاب الأرض بالتقدم ووصل الملك بالفارق إلى 3 أهداف أكثر من مرة وكان آخرها 22/25 وحافظ على أفضلية التقدم للنهاية السعيدة للملك بنتيجة 27/28.

حصل حارس مرمى فريق الشارقة محمد إسماعيل طاهر على لقب أفضل لاعب في المباراة بترشيح جميع المسؤولين الفنيين بالبطولة، ويحسب للحارس تصديه للعديد من رميات الجزاء إلى جانب تصديه لأكثر من 12 حالة انفراد من لاعبي الفريق الأفريقي.

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