ماكينتيري يتقدم نحو ختامي دبي العالمي للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حصد الاسكتلندي روبرت ماكينتيري لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للغولف، ليقطع 58 خطوة ويصبح بالمركز 15 في ترتيب جولة دي بي وورلد، ويقترب من التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد الختامية للموسم التي تقام في عقارات جميرا للغولف بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

جاء فوز ماكينتيري باللقب في ملعب ماركو سيموني في العاصمة الإيطالية روما، بعدما حقق أداءً قوياً في الجولة الرابعة والأخيرة محققاً 8 ضربات تحت المعدل، ليفرض جولة فاصلة على الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك بعد تعادلهما بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، وفي الجولة الفاصلة تفوق الاسكتلندي بأربع ضربات مقابل خمسة.

منافسة

ساهم فوز ماكينتيري في منح خدمة للإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، بعدما حرم فيتزباتريك صاحب المركز الثاني في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، من تقليص الفارق عن ماكلروي متصدر الترتيب، ليكتفي الإنجليزي بالحصول على 472 نقطة بقي فيها بالمركز الثاني بالجولة برصيد 3097 نقطة. فيما نال ماكلروي الذي جاء ثالثاً في البطولة الإيطالية على 212 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده في صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، بمجموع 3899 نقطة، وهو الذي يسعى للفوز بلقب الجولة للمرة الرابعة بعد أعوام بعد أعوام 2012 و2014 و2015.

50 لاعباً

ويتأهل أفضل خمسين لاعباً إلى البطولة الختامية للموسم في دبي، وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرات للغولف.

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