النصر والشارقة والعين تدشّن مشوارها بدوري شباب اليد بنجاح

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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دشنت فرق النصر والشارقة والعين بداية مشوارها بدوري شباب اليد بنجاح، والذي انطلق أمس الاثنين بالجولة الأولى للبطولة، التي تشهد مشاركة 6 فرق تسعى لحصد ألقاب المسابقات الثلاث، التي تشملها هذه الفئة السنية تحت 18 سنة بالموسم 2023/2022.

وجاء ذلك عقب فوز النصر على الوصل بموقعة ديربي شباب بر دبي بقلعة الامبراطور بنتيجة 31/20، ولم يجد شباب العميد صعوبة لتجاوز أصحاب الأرض.

وبنفس الجولة عاد فريق شباب الشارقة من صالة مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان بدبي بفوز لم يكن سهلاً على فريق شباب الأهلي بنتيجة 22/27.

وحقق العين بعقر داره فوزاً بصعوبة على ضيفه فريق الجزيرة بديربي شباب العاصمة بنتيجة 22/26، ليحصد كل من النصر والشارقة والعين أول ثلاث نقاط لكل منها في مسيرتها المبكرة نحو تحقيق اللقب في البطولة، والتي تستمر لغاية السادس عشر من شهر يناير 2023 في المسابقة الأولى لهذه الفئة السني،ة والتي تضم إلى جانبها بطولتي السوبر وكأس الاتحاد.

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