اتحاد الترايثلون يطلق مشروع «بودكاست»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق اتحاد الإمارات للترايثلون مشروع «بودكاست»، والذي يسلط الضوء على قصص وتجارب ملهمة للرياضيين في مختلف الرياضات، على صعيد دولة الإمارات، بهدف جعل هذا البرنامج مرجعاً لجميع الرياضيين للتعلم، وأخذ الخبرات اللازمة، ورفع مستوى الوعي حول الرياضة بصفة عامة، وعلى رياضة الترايثلون بصفة خاصة، وسط شرائح المجتمع، وكذلك المساهمة في حملات التوعية الاجتماعية، التي تحفز الناس على الرياضة والصحة.

وتم اختيار المتحدثين بعناية، حيث يعبرون من خلال البودكاست على قصص النجاح، والتجارب من الواقع. وقالت صالحة البسطي الأمين العام للاتحاد: البرنامج يهدف إلى التشجيع على الرياضة، وأن التحديات والعقبات، تولّد فرصاً رائعة لجميع الرياضيين.

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