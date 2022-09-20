«الذيب 40» في الصدارة بـ«دبي للقوارب الشراعية»

المصدر: دبي - البيان

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حقق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، نجاحاً لافتاً، وأقيم الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس في جميرا، على مسار وصلت مسافته إلى ما يزيد على 5 أميال بحرية، من جزيرة داريا قبالة منتجع بولغاري، وحتى نقطة النهاية جميرا 4، بالقرب من جزر العالم وفندق برج العرب.

وسطع نجم القارب الذيب 40 لمالكه زايد علي عبد الله الحوسني، وبقيادة النوخذة محمد طارق الحوسني، ليظفر بصدارة ترتيب فئة الناشئين تحت 16 عاماً، بينما نجح القارب سلطان الخير 32 لمالكه ناصر المرزوقي، وبقيادة النوخذة محمد صالح المرزوقي، في التفوق بفئة الشباب تحت 21 عاماً.

تابع السباق جمال زعل بن كريشان المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة مشرف السباق.

من جانبه، أشاد جمال زعل بن كريشان المهيري عضو مجلس الإدارة، بالمشاركة الكبيرة، والتفاعل اللافت من أهل البحر من ملاك ونواخذة، وحرصهم على المشاركة وإنجاح سباق افتتاح الموسم الجديد، وكان مميزاً ولافتاً، المشاركة الكبيرة من شريحة الناشئين، ما يبشر بمستقبل واعد للرياضات التراثية المحلية.

بدوره، أكد النوخذة الصاعد محمد طارق الحوسني قائد القارب الذيب 40، أن سر التفوق في السباق، يعود إلى حسن اختيار المسار.

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