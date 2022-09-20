«الكاراتيه» يفعل مشروع رعاية الموهوبين

المصدر: (دبي - وام)

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بدأ اتحاد الإمارات للكاراتيه، تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة مع أكاديمية منتور الرياضية، لرعاية الموهوبين من مواليد 2006، وحتى مواليد 2012، وذلك بعد أن قامت اللجنة الفنية بالاتحاد، بدراسة بنودها المختلفة، واستعراض أهدافها. وكلف الاتحاد اللجنة الفنية بالإشراف على خطط الاتفاقية الفنية، وآليات تنفيذها، بما يحقق كافة مستهدفاتها، وعلى رأسها نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، دعماً للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وحضور راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، ود. عبد الله البادي الأمين العام المساعد، والأعضاء د. حصة بن حيدر، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي، إضافة إلى كل من محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري المدير الفني للاتحاد.

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